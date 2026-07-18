È stato indetto un concorso pubblico a Roma per 131 posti di assistente amministrativo. La selezione, per titoli ed esami, è rivolta a candidati in possesso di diploma. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata. La selezione riguarda assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Le prove si svolgeranno presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma 3.

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 ha indetto un maxi concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di complessivi 131 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Assistente amministrativo. La procedura verrà gestita in forma aggregata dall’Asl summenzionata, che ne è la capofila, per soddisfare i fabbisogni di organico di diverse aziende sanitarie e ospedaliere dell’area metropolitana di Roma, garantendo un potenziamento strutturale dei servizi di sportello. Come sono divisi i 131 posti. Le assunzioni deliberate dall’azienda capofila riguardano la copertura di un solo profilo, quello di Assistente amministrativo. I... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Concorso da 131 posti a Roma, per partecipare basta il diploma: quando scade

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