All’alba, sulla spiaggia libera di Cesenatico, si è svolto un concerto dedicato a Ornella Vanoni. L’evento ha visto alcuni musicisti esibirsi in un omaggio alla cantante, nota per aver trascorso momenti di vacanza e tenuto concerti in questa zona nel secolo scorso. La manifestazione si è svolta in modo informale, con pubblico che si è radunato sulla spiaggia per ascoltare le interpretazioni di brani scelti.

Cesenatico omaggia Ornella Vanoni, la grande cantante che nel secolo scorso, in questo spicchio di riviera, ha tenuto dei concerti e trascorso dei momenti di vacanza piacevoli. L’occasione è uno degli eventi clou della rassegna dei Concerti all’alba sulla spiaggia, che si terrà alle 6 di domenica mattina sulla spiaggia dei "Diamanti", dove si ritroveranno mattinieri appena alzati e tiratardi che ancora devono far ritorno a casa. Il concerto, titolato "Lisa canta Ornella", grazie alla collaborazione tra Comune e Cooperativa stabilimenti balneari, è ad ingresso libero. La magia dell’incontro tra musica e colori è sulla spiaggia di Cesenatico, con un nuovo imperdibile appuntamento sulla battigia, per un sentito omaggio alla straordinaria Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto all’alba. Omaggio alla Vanoni sulla spiaggia libera

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