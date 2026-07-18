Con l’infotunio di Buongiorno rispunta l’ipotesi Tiago Gabriel
Il Napoli cerca un difensore centrale dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. La società sta esplorando il mercato per reperire un sostituto. La ricerca si concentra su eventuali acquisti per rinforzare la linea difensiva. La situazione ha riacceso l’attenzione su possibili nomi, tra cui Tiago Gabriel, senza conferme ufficiali. La squadra intende coprire la posizione in vista delle prossime partite di campionato.
Il Napoli torna alla ricerca di un difensore centrale. Con l’infortunio di Alessandro Buongiorno, la dirigenza partenopea sonda il mercato per trovare un difensore centrale. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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