Compleanno con i cantieri per la E45 Trent’anni di disagi in superstrada

Notizia in breve

Durante le celebrazioni per i trent’anni della superstrada E45, sono stati segnalati numerosi cantieri e rallentamenti lungo la tratta. La presenza di lavori in corso ha causato disagi ai veicoli che transitano sulla strada, con code e riduzioni di velocità. La situazione è stata confermata dalle autorità, che hanno indicato lavori di manutenzione e miglioramento della carreggiata come cause principali delle interruzioni. Nessuna informazione su eventuali incidenti o interruzioni di servizio.