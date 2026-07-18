Compleanno con i cantieri per la E45 Trent’anni di disagi in superstrada
Durante le celebrazioni per i trent’anni della superstrada E45, sono stati segnalati numerosi cantieri e rallentamenti lungo la tratta. La presenza di lavori in corso ha causato disagi ai veicoli che transitano sulla strada, con code e riduzioni di velocità. La situazione è stata confermata dalle autorità, che hanno indicato lavori di manutenzione e miglioramento della carreggiata come cause principali delle interruzioni. Nessuna informazione su eventuali incidenti o interruzioni di servizio.
di Claudio Roselli Compleanno con i cantieri e con rallentamenti sulla dorsale appenninica; del resto, non avrebbe potuto essere diversamente. Trent’anni fa, la mattina del 16 luglio 1996, veniva aperto al traffico anche l’ultimo tratto mancante della E45, da Sarsina a Quarto in direzione sud; per l’occasione, il taglio del nastro venne affidato all’allora ministro dei lavori pubblici, Antonio Di Pietro, dopo che in maggio era avvenuto sul corrispondente tratto nell’altro senso di marcia e in quel frangente arrivò Pier Luigi Bersani, agli ultimi giorni da presidente della Regione Emilia Romagna prima della promozione a ministro. Si chiuse... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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