Unicredit ha acquisito una quota significativa di Commerzbank, segnando una forte presenza nel settore bancario europeo. La transazione si è realizzata senza le restrizioni del Golden Power, che avrebbe limitato l’intervento di investitori stranieri in alcune banche tedesche. Questa operazione viene considerata una vittoria di mercato, secondo un analista, perché ha permesso a Unicredit di rafforzare la propria posizione senza ostacoli normativi da parte di Berlino.

“La scalata di UniCredit sulla banca tedesca Commerzbank rappresenta una vittoria di mercato dettata anche e soprattutto dal fatto che Berlino non aveva lo scudo del Golden Power “. Questa l’analisi di Luca Picotti, avvocato e saggista, membro dell’Osservatorio Golden Power, interpellato da LaPresse. “La scalata di UniCredit – dice Picotti – è stata costruita con metodo, a partire dalla decisione di lanciare un’offerta pubblica di scambio volontaria finalizzata a superare il 30%, in modo poi da avere forza negoziale per successive trattative. Ed è quanto infatti è accaduto: le adesioni, più le altre posizioni aperte, hanno consentito all’istituto italiano di raggiungere una soglia pari a circa il 50% dei voti, tale da permettere una maggioranza alla prossima assemblea per la nomina di parte del consiglio di sorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Commerzbank e la scalata di Unicredit, per Picotti è una “vittoria di mercato”

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