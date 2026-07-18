commerz berlino dialoga con orcel

Il governo tedesco ha annunciato la disponibilità a incontrare Unicredit per discutere le prossime strategie su Commerzbank. La decisione arriva dopo che Andrea Orcel aveva previsto questa possibilità. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dopo un confronto tra le parti, senza indicare dettagli sui contenuti delle future discussioni. Nessuna data è stata ancora fissata per l’incontro.

Alla fine il calcolo di Andrea Orcel si è rivelato corretto. Dopo lo scontro, il governo tedesco si è detto pronto a sedersi al tavolo con Unicredit per definire le prossime mosse su Commerzbank. Non poteva fare altrimenti, dal momento che il gruppo italiano dopo la conclusione dell'ops ha in mano il controllo della seconda banca tedesca. E che il vento fosse cambiato lo si era intuito già un paio di giorni fa, quando il cancelliere Friedrich Merz aveva dichiarato in conferenza stampa di non aver mai tentato di bloccare l'acquisizione di Unicredit. Come riporta Bloomberg, la cancelleria intende chiedere che la sede di Francoforte di Commerz mantenga ancora una certa centralità operativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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