Come sono andati i primi test stagionali delle squadre di Serie A? Ecco risultati e recap della giornata

Nella prima fase dei test stagionali di Serie A, tutte le squadre hanno svolto sessioni di allenamento e partite amichevoli. Sono stati registrati vari risultati, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie e altre pareggi o sconfitte. Le sessioni hanno coinvolto diverse rose e hanno fornito indicazioni sulle condizioni fisiche e le strategie delle squadre. La preparazione estiva si sta intensificando, con incontri che continuano nelle prossime settimane.

Come sono andati i primi test stagionali delle squadre di Serie A? Tutti i risultati, le indicazioni dai campi e il recap completo della giornata. La preparazione estiva delle squadre di Serie A entra nel vivo. Con l’avvio dei ritiri e i primi test sul campo, le formazioni iniziano a mettere minuti nelle gambe, testare i nuovi innesti e assimilare le idee degli allenatori in vista della stagione 202627, che scatterà il 22 agosto. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La giornata del 18 luglio ha offerto un quadro ricco di indicazioni, con Bologna, Juventus, Atalanta, Torino, Monza e Udinese impegnate nelle rispettive amichevoli inaugurali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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NON SI DICE NIENTE DEI TEST ma noi lo diciamo lo stesso || Lift and Podcast ep. 0

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I G2 non sono riusciti a strappare nemmeno un game agli HLE, mentre i Lyon sono andati vicino a vincere la serie (anche se mai come in questo caso vicino conta solo a bocce). C'è qualcosa nella preparazione dei team europei che non va affatto bene. x.com