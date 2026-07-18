Come sono andati i primi test stagionali delle squadre di Serie A? Ecco risultati e recap della giornata

Da calcionews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima fase dei test stagionali di Serie A, tutte le squadre hanno svolto sessioni di allenamento e partite amichevoli. Sono stati registrati vari risultati, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie e altre pareggi o sconfitte. Le sessioni hanno coinvolto diverse rose e hanno fornito indicazioni sulle condizioni fisiche e le strategie delle squadre. La preparazione estiva si sta intensificando, con incontri che continuano nelle prossime settimane.

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Come sono andati i primi test stagionali delle squadre di Serie A? Tutti i risultati, le indicazioni dai campi e il recap completo della giornata. La preparazione estiva delle squadre di Serie A entra nel vivo. Con l’avvio dei ritiri e i primi test sul campo, le formazioni iniziano a mettere minuti nelle gambe, testare i nuovi innesti e assimilare le idee degli allenatori in vista della stagione 202627, che scatterà il 22 agosto. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La giornata del 18 luglio ha offerto un quadro ricco di indicazioni, con Bologna, Juventus, Atalanta, Torino, Monza e Udinese impegnate nelle rispettive amichevoli inaugurali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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