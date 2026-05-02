Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 35^ giornata

Nella 35ª giornata della Serie A 2025-2026 sono stati disputati diversi incontri che hanno modificato la classifica in modo significativo. Le partite si sono svolte tra sabato e domenica, con alcune squadre che sono riuscite a conquistare punti importanti, mentre altre hanno subito sconfitte decisive. La giornata ha visto anche alcuni incontri rinviati o terminati con risultati sorprendenti, influenzando così le posizioni delle squadre nel campionato.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 35^ giornata Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Notizie correlate Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 24^ giornata Altri aggiornamenti Temi più discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Napoli - Cremonese (4-0) Serie A 2025; Serie A 2025-2026, la classifica dei rigori a favore e contro: le squadre che ne hanno avuti di più e subiti di più; Serie A 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Il Toro cade a Udine Diretta gol live score 35^ giornata (oggi 2 maggio 2026)Risultati Serie A, classifica: nelle tre partite di oggi per la 35^ giornata solo Atalanta e Como hanno ancora qualche interesse di classifica. ilsussidiario.net Serie A: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieA/GironeUnico/Risultati Serie B: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieB/GironeUnico/Risultati Serie C: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieC/GironeB/Ri - facebook.com facebook Serie A, classifica: Pisa e Verona in B! Il Lecce va a +4 sulla Cremonese x.com