Una donna su un treno Frecciarossa tra Milano e Venezia è stata ascoltata mentre, visibilmente arrabbiata per una questione di lavoro, urlava al telefono esprimendo insulti e parolacce. La scena si è svolta durante il viaggio, senza ulteriori dettagli sui motivi del suo stato d’animo. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ha riferito ulteriori elementi sull’accaduto.

S cena: Frecciarossa da Milano a Venezia. Una ragazza palesemente arrabbiata per una questione di lavoro urla al telefono le sue rimostranze, sciorinando un bel po’ di insulti e parolacce. Inutilmente l’amica cerca di calmarla; nella fessura tra i due sedili davanti si affaccia fugacemente il volto di una signora. La ragazza la vede e smette di parlare di colpo. E probabilmente non dirà mai più una parolaccia in vita sua. La giovane non sappiamo chi fosse, la signora è Csaba dalla Zorza, maestra del buon vivere che dispensa in una ventina di libri e nella trasmissione “Cortesie per gli ospiti” su Real Time. «Non volevo rimproverarla, ero solo curiosa» ci dice dalla Zorza con il sorriso di chi, forse, ha convertito una persona un po’ sguaiata a maniere più consone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come si studia la storia dell’arte per giudicare un quadro, si possono apprendere i principi del saper vivere. Garantito dalla regina delle buone maniere, da poco autrice di un romanzo che parla di libertà e rinascitaa dell’arte, si possono apprendere

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