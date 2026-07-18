’Colpaccio’ sul mercato per la Robur Arriva Sabelli con contratto biennale

Notizia in breve

Il Siena Fc ha annunciato l’ingaggio di Piergiorgio Sabelli con un contratto biennale. Sabelli, che ha giocato tre stagioni al Grosseto, porta esperienza in serie D ed è stato scelto per rinforzare il reparto mediano. La sua firma arriva dopo il rinnovo di Mastalli e completa le operazioni di mercato per la squadra.