’Colpaccio’ sul mercato per la Robur Arriva Sabelli con contratto biennale
Il Siena Fc ha annunciato l’ingaggio di Piergiorgio Sabelli con un contratto biennale. Sabelli, che ha giocato tre stagioni al Grosseto, porta esperienza in serie D ed è stato scelto per rinforzare il reparto mediano. La sua firma arriva dopo il rinnovo di Mastalli e completa le operazioni di mercato per la squadra.
Era diventata la prima opzione per rinforzare la mediana subito dopo il rinnovo di Mastalli. Il Siena Fc ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Piergiorgio Sabelli (foto), reduce da un triennio al Grosseto ed elemento con una grande esperienza in serie D. Romano, centrocampista centrale o mezzala, Sabelli è un elemento che fa degli inserimenti in area avversaria la sua dote principale come dimostrano gli otto gol (conditi da quattro assist) nelle 34 presenze con la maglia del Grosseto lo scorso anno. Quasi 300 i gettoni complessivi nella prima serie dilettantistica nazionale per Sabelli che quindi porta in dote un bagaglio importante.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Si parla di: ’Colpaccio’ sul mercato per la Robur. Arriva Sabelli con contratto biennale.
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