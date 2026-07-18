Colonia Cecilia frammenti di un’utopia
Un gruppo ha vissuto in una colonia in Brasile come parte di un esperimento di convivenza collettiva descritto nel libro «Radura» di Marta Cai, pubblicato da Oligo.
Anarchismo Un recente libro di Marta Cai edito da Oligo, «Radura», rievoca l'esperimento di convivenza comune in Brasile da parte di un gruppo di anarchici italiani, durato dal 1890 al 1894 Anarchismo Un recente libro di Marta Cai edito da Oligo, «Radura», rievoca l'esperimento di convivenza comune in Brasile da parte di un gruppo di anarchici italiani, durato dal 1890 al 1894 Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Coloni, pionieri, libertari e socialisti. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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