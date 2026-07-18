Collegi docenti online | sì dei docenti pendolari ma così manca il confronto diretto Sui social si accende il dibattito

Dal prossimo anno scolastico, le scuole autonome potranno svolgere i collegi docenti e le riunioni deliberative online, modificando i regolamenti interni. I docenti pendolari hanno approvato questa scelta, ma alcuni criticano la mancanza di confronto diretto. Sui social si sono sollevate discussioni, con opinioni contrastanti sulla modalità digitale. La possibilità di svolgere incontri a distanza mira a facilitare la partecipazione, mentre altri sottolineano l’importanza del confronto faccia a faccia.

Dal prossimo anno scolastico le scuole autonome potranno svolgere i collegi docenti e le riunioni deliberative online, modificando i propri regolamenti interni. La novità, pur semplificando la vita ai molti insegnanti pendolari stremati dal caro benzina, ha scatenato un acceso dibattito sui social: c'è chi esulta per il risparmio di tempo e denaro e chi teme lo svuotamento del ruolo democratico e del confronto nell'organo collegiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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