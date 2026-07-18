Un percorso di Cna Formazione Emilia-Romagna e Cna Bondeno, in collaborazione con il Comune, ha coinvolto alcuni giovani del territorio in laboratori creativi durante le vacanze. Gli studenti hanno partecipato a sessioni pratiche, apprendendo competenze legate alla creatività e alla manualità. L'iniziativa mira a stimolare l'interesse dei giovani verso attività artistiche e artigianali, offrendo loro occasioni di formazione alternativa durante il periodo di pausa scolastica.

Un percorso di Cna Formazione Emilia-Romagna e Cna Bondeno, in collaborazione con il Comune, che ha permesso ad alcuni giovani del territorio che l’hanno scelto di prendere parte a laboratori creativi, nel corso delle loro vacanze. Spazio 29 ha ospitato un ciclo di appuntamenti che ha attraversato varie branche del sapere: dal pensiero matematico al "sapere fare", analizzando una serie di esperienze. Per esempio, che relazione intercorre tra le sorprendenti macchine volanti dei film di animazione di Miyazaki e la legge sul comportamento dei gas. "Le ragazze e i ragazzi, tra i 12 e 14 anni, che hanno frequentato il ciclo di appuntamenti –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cna forma le giovani menti: "Insegniamo la creatività"

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