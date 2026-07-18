Il gruppo di opposizione “Nuova Cusano” ha presentato un’interrogazione riguardante i marciapiedi di via Colle. I consiglieri hanno chiesto interventi urgenti per migliorare le condizioni dei marciapiedi nel quartiere. La richiesta include una risposta scritta e riguarda specificamente le condizioni di sicurezza e manutenzione delle aree pedonali. La nota è firmata dal capogruppo e dai membri del gruppo consiliare.

I consiglieri comunali del Gruppo Consiliare di opposizione “Nuova Cusano”, il capogruppo Marino Di Muzio e i consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, hanno presentato un’interrogazione, con richiesta di risposta scritta – n. 402026, al Sindaco di Cusano Mutri per richiamare l’attenzione sul grave stato di degrado dei marciapiedi di Via Colle, nella frazione di Civitella Licinio. Secondo i consiglieri, la situazione assume particolare rilevanza perché l’area è frequentata quotidianamente dai residenti e dai fedeli diretti alla vicina chiesa. A rendere ancora più critica la situazione è la presenza di una scarpata prospiciente ai marciapiedi, attualmente delimitata soltanto da barriere provvisorie di cantiere, ritenute inadeguate a garantire un adeguato livello di sicurezza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Civitella Licinio, “Nuova Cusano” chiede interventi sui marciapiedi di Via Colle

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