I consiglieri comunali dell'opposizione hanno presentato un'interrogazione riguardante lo stato dei marciapiedi di via Colle a Cusano Mutri. La richiesta, indirizzata all’amministrazione locale, chiede una risposta scritta sulla condizione del marciapiede e sui interventi necessari. La questione riguarda il presunto degrado e la sicurezza dei percorsi pedonali lungo la strada. La richiesta è firmata da quattro membri del gruppo consiliare di opposizione.

I consiglieri comunali del Gruppo Consiliare di opposizione “Nuova Cusano”, il capogruppo Marino Di Muzio e i consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, hanno presentato un’interrogazione, con richiesta di risposta scritta – n. 402026, al Sindaco di Cusano Mutri per richiamare l’attenzione sul grave stato di degrado dei marciapiedi di Via Colle, nella frazione di Civitella Licinio. Secondo i consiglieri, la situazione assume particolare rilevanza perché l’area è frequentata quotidianamente dai residenti e dai fedeli diretti alla vicina chiesa. A rendere ancora più critica la situazione è la presenza di una scarpata prospiciente ai marciapiedi, attualmente delimitata soltanto da barriere provvisorie di cantiere, ritenute inadeguate a garantire un adeguato livello di sicurezza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cusano Mutri, interrogazione sul degrado dei marciapiedi di Via Colle

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