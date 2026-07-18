Ruben Amorim sta esaminando la rosa durante i primi giorni di ritiro e deve decidere sul futuro di cinque centrocampisti. La decisione riguarda quale giocatori mantenere nella rosa e quali eventualmente cedere o mettere in discussione. La data entro cui deve comunicare le scelte non è ancora stata ufficializzata. La rosa è al centro delle valutazioni del tecnico in vista dell’inizio della nuova stagione.

Ruben Amorim sta valutando la rosa a sua disposizione in questi primi giorni di ritiro con cinque centrocampisti che appaiono in bilico in vista della stagione che sta per cominciare. Iniziato da qualche giorno il ritiro del Milan in vista del 20262027 con Ruben Amorim che sta iniziando a conoscere i giocatori a sua disposizione. Uno dei reparti che sarà maggiormente modificato è quello del centrocampo con diversi calciatori che potrebbero salutare. Amorim deve lavorare sulla rosa a disposizione – calciomercato.it (foto Ansa) Warren Bondo appare in uscita con il francese che è finito nel mirino di Udinese e Monza. Per lui non dovrebbero esserci speranze di conferma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cinque centrocampisti in bilico: Amorim deve decidere, c’è la data

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