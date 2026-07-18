Da mercoledì 22 luglio, nel parco storico di Villa Giamari, si svolgeranno sette serate di proiezioni cinematografiche gratuite all'aperto. Le proiezioni si terranno sotto le stelle e sono aperte al pubblico, con ingresso libero. L’evento si svolgerà fino a fine luglio, offrendo la possibilità di vedere film all’aperto in un ambiente naturale. Le serate sono organizzate nel contesto di Cine family, con spettacoli programmati per le serate di mercoledì.

Sette proiezioni sotto il cielo stellato al fresco del parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani). Da mercoledì 22 luglio torna Cine family, il cinema all’aperto ad ingresso gratuito con un programma che spazia dai grandi successi della commedia italiana ai migliori film d’animazione degli ultimi anni, perfetti per le famiglie e per chiunque voglia concedersi una serata di svago e cultura a costo zero. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21:30. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. "Un’iniziativa che offre un tempo di qualità per stare insieme, vivere gli spazi pubblici e divertirsi con titoli adatti a tutta la famiglia - dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinema sotto le stelle. Le grandi pellicole tutte a ingresso gratuito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gli attori italiani più amati

Notizie e thread social correlati

Roma sotto le stelle: torna il cinema gratuito nelle piazze e parchiA Roma torna il cinema gratuito all'aperto, con proiezioni in piazze e parchi tra Trastevere e le zone periferiche.

Leggi anche: Cinema sotto le stelle. Un’estate di grandi film

Temi più discussi: Cinema Sotto le Stelle 2026; Il cinema sotto le stelle, film in programma dal 22 al 26 luglio; Sotto le stelle del cinema: due serate dedicate alla fotografia – Programmazione; Cinema sotto le Stelle: le proiezioni nelle frazioni di San Miniato.

Cinema in Vigna, il 25 luglio torna l’esperienza sotto le stelle firmata Bava tra i filari del Monferrato x.com

Cinema sotto le stelle, a Casa Morandi arrivano i Minions con la nuova avventuraSARONNO - Prosegue la rassegna estiva Cinema sotto le stelle, promossa dal Comune di Saronno nell'ambito di Saronno Estate 2026. Questa sera, venerdì 17 ... ilsaronno.it

Cinema sotto le stelle. Le grandi pellicole tutte a ingresso gratuitoTorna mercoledì a villa Giamari l’atteso cartellone estivo dell’areana cinema. Proiezioni a partire dalle 21.30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. lanazione.it