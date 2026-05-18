Più attenzione alle frazioni Cosa farà per creare un clima di maggior decoro e sicurezza?

Arezzo è una città che si estende oltre il centro storico, includendo numerose frazioni e zone periferiche. Questi quartieri spesso necessitano di interventi di manutenzione e di un’attenzione particolare per migliorare le aree pubbliche e garantire maggior sicurezza ai cittadini. Recentemente, si è discusso di iniziative volte a rafforzare il decoro urbano e a creare un ambiente più sicuro, coinvolgendo le amministrazioni locali e le forze dell’ordine in attività di controllo e intervento.

Arezzo non è solo centro storico. Ci sono periferie e frazioni che richiedono - e meritano - tante attenzioni, sia in termini di manutenzione e cura delle aree pubbliche sia in termini di sicurezza. Nei mesi invernali infatti le nostre pagine di cronaca hanno riportato numerosi casi di furti e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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