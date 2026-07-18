Le associazioni civiche hanno espresso fiducia nel presidente e nel consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, dopo la riunione in cui sono state decise le prossime mosse della banca. Sena Civitas, Pietraserena e ’Il Buongoverno’ hanno confermato il loro appoggio ai vertici di Rocca Salimbeni, sottolineando la loro sintonia con le decisioni prese. La dichiarazione arriva 24 ore dopo l’incontro del consiglio di amministrazione.

"Ci fidiamo di Luigi Lovaglio e del Cda del Monte dei Paschi ". E’ un messaggio di totale sintonia con i vertici di Rocca Salimbeni quello lanciato da Sena Civitas, Pietraserena e da ’Il Buongoverno’ 24 ore dopo la conclusione della riunione in cui il Consiglio di amministrazione della banca più antica del mondo ha deciso le mosse future. Romolo Semplici spiega: "La nota emessa dal Cda è un documento lungo e interessante, perché emerge con chiarezza la volontà di tutelare il territorio e noi crediamo a questa volontà. Per ora quindi rimaniamo attendisti e fiduciosi che le cose si risolvano, perché Siena e la sua comunità non possono permettersi di perdere la banca". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ci fidiamo di Lovaglio". Le associazioni civiche si schierano con il Monte

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