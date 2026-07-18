La Polizia di Stato ha chiuso per sette giorni un chiosco-bar in corso Indipendenza, dopo mesi di controlli. L’attività era frequentata da persone con precedenti penali e considerata un punto di ritrovo di soggetti con precedenti giudiziari. La sospensione è stata decisa in seguito a verifiche svolte nel tempo. La chiusura riguarda esclusivamente il locale, senza coinvolgimento di altri soggetti o attività.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento della Polizia di Stato dopo mesi di controlli. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un chiosco-bar situato in corso Indipendenza, ritenuto un abituale punto di ritrovo di persone con precedenti penali. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino”, che hanno eseguito la chiusura dell’esercizio apponendo i sigilli. Accertamenti ripetuti e presenza costante di soggetti con precedenti. La decisione arriva al termine di una serie di verifiche effettuate nell’arco degli ultimi mesi nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Chiuso per 7 giorni un chiosco-bar di corso Indipendenza: era frequentato da pregiudicati

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