Chiesta Tari da 600mila euro a un’azienda agricola | Ma è esente dalla tassa
Un imprenditore agricolo di San Giuliano Terme ha ricevuto una richiesta di pagamento di circa 600mila euro per cinque anni di Tari arretrate. L'azienda sostiene di essere esente dalla tassa e ha contestato la richiesta. La somma riguarda le annualità non versate, secondo l'amministrazione comunale. La vicenda coinvolge questioni legate alle esenzioni fiscali e alla corretta applicazione delle tariffe. La disputa è ora al centro di un procedimento legale.
San Giuliano Terme (Pisa), 18 luglio 2026 – Un imprenditore agricolo di San Giuliano Terme avrebbe ricevuto una richiesta di pagamento di quasi 600mila euro per cinque annualità di Tari arretrate. A renderlo noto è Coldiretti Pisa, secondo cui il caso sarebbe legato all’applicazione della tariffa prevista per le attività industriali a un’azienda florovivaistica. L’organizzazione spiega che le aziende agricole non siano soggette al pagamento della Tari ordinaria in quanto “i rifiuti prodotti dall’attività agricola sono di natura speciale e il loro smaltimento è effettuato direttamente dalle aziende secondo quanto previsto dalla normativa”.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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