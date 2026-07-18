Un imprenditore agricolo di San Giuliano Terme ha ricevuto una richiesta di pagamento di circa 600mila euro per cinque anni di Tari arretrate. L'azienda sostiene di essere esente dalla tassa e ha contestato la richiesta. La somma riguarda le annualità non versate, secondo l'amministrazione comunale. La vicenda coinvolge questioni legate alle esenzioni fiscali e alla corretta applicazione delle tariffe. La disputa è ora al centro di un procedimento legale.

San Giuliano Terme (Pisa), 18 luglio 2026 – Un imprenditore agricolo di San Giuliano Terme avrebbe ricevuto una richiesta di pagamento di quasi 600mila euro per cinque annualità di Tari arretrate. A renderlo noto è Coldiretti Pisa, secondo cui il caso sarebbe legato all’applicazione della tariffa prevista per le attività industriali a un’azienda florovivaistica. L’organizzazione spiega che le aziende agricole non siano soggette al pagamento della Tari ordinaria in quanto “i rifiuti prodotti dall’attività agricola sono di natura speciale e il loro smaltimento è effettuato direttamente dalle aziende secondo quanto previsto dalla normativa”.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesta Tari da 600mila euro a un’azienda agricola: “Ma è esente dalla tassa”

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