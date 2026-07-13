Laura Chimenti a Chi l’ha visto? Spunta il nome della giornalista del TG1 per il dopo Sciarelli

Dopo l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, la Rai ha avviato una selezione per individuare il nuovo conduttore del programma. Tra i nomi circolati c’è anche quello di una giornalista del TG1. La scelta ufficiale non è ancora stata annunciata. La trasmissione rimane in fase di transizione mentre si valuta il volto più adatto a condurre il programma dedicato a scomparse e casi irrisolti.

Dopo l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, in Rai è partita la ricerca del volto a cui affidare lo storico programma di Rai 3 dedicato a scomparse e casi irrisolti. Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi, da Francesca Fagnani a Giorgia Cardinaletti, passando per Stefano Coletta (che ha già escluso questa possibilità) e le inviate della trasmissione Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti. Ora, secondo quanto riportato da Affari Italiani, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di Laura Chimenti, volto storico del TG1. Classe 1976, Chimenti è uno dei volti più riconoscibili dell’informazione della prima rete Rai. Da anni conduce l’edizione delle 20 del TG1, dopo aver maturato una lunga esperienza come giornalista della redazione economica e come inviata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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