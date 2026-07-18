Chi è Kostic | il nuovo gioiello del Milan che in Serbia paragonano a Vlahovic

Andrej Kostic, giovane attaccante arrivato dal Partizan Belgrado, è considerato uno dei talenti su cui il Milan punta per il futuro. In Serbia viene paragonato a Dusan Vlahovic e ha già esordito con la nazionale maggiore del Montenegro. Ha mostrato numeri significativi nelle sue prime partite e rappresenta un investimento del club per il settore offensivo.

Andrej Kostic è uno dei giovani su cui il Milan punta per il futuro. Arrivato dal Partizan Belgrado, è stato paragonato a Dusan Vlahovic e si è già messo in mostra con numeri importanti e l’esordio nella nazionale maggiore del Montenegro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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