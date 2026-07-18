Sabato sera, a Miami, si disputerà la partita per il terzo posto dei Mondiali maschili di calcio. La gara vedrà affrontarsi due nazionali che nel passato hanno concluso il torneo in terza posizione, rispettivamente nel 2022 e nel 1990. La finale per il terzo posto viene spesso sottovalutata, ma rappresenta comunque un'occasione per raccogliere punti e premi in denaro. La partita si terrà nella tarda serata, tra la Francia e l'Inghilterra.

È facile che non lo ricordiate, perché la finale per il terzo posto conta poco e piace ancora meno: ma c’è, per i soldi e per le statistiche Nella tarda serata di sabato Francia e Inghilterra giocheranno a Miami, in Florida, la finale per il terzo posto dei Mondiali maschili di calcio (che nel 2022 fu vinta della Croazia e nel 1990 dall’Italia). La FIFA, che li organizza, la chiama “finale per il bronzo”; i francesi la chiamano petite finale, piccola finale; gli inglesi third-place play-off, spareggio per il terzo posto. In italiano è spesso definita finalina, o finale di consolazione. La giocano infatti due squadre piene di rimpianti e rimorsi, da poco sconfitte nelle rispettive semifinali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Chi arrivò terzo ai Mondiali nel 2022? E nel 1990?

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