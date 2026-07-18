C’è chi nota il sorriso, chi gli occhi, chi la voce, chi il modo di muoversi. E poi c’è chi si accende davanti a una conversazione brillante, a un pensiero laterale, a una battuta intelligente, a una capacità di leggere il mondo in modo non banale. È da qui che nasce il termine sapiosessuale, sempre più usato per descrivere chi prova attrazione soprattutto per l’intelligenza. Attenzione: il sapiosessuale non si innamora necessariamente di un voto alto, di un titolo di studio o di un quoziente intellettivo. L’attrazione nasce piuttosto da una mente che stimola, incuriosisce, apre possibilità. Può essere una cultura vasta, una sensibilità sottile, un’ironia acuta, una competenza profonda, una conversazione che non si esaurisce in superficie. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Che cosa significa sapiosessuale, perché l’intelligenza può diventare un elemento di attrazione e come cambia il modo di vivere desiderio, dating e relazioni

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