cosa significa vivere con la sindrome di digeorge

La sindrome di DiGeorge è una condizione congenita provocata dalla perdita di una parte del cromosoma 22. Questa malattia può manifestarsi in modi diversi, con alcuni individui che presentano sintomi più lievi e altri che affrontano problematiche più serie. L’Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che la gravità dei disturbi varia da persona a persona, rendendo difficile prevedere l’andamento della malattia in ogni caso.

La sindrome di DiGeorge è una malattia congenita causata dalla delezione del cromosoma 22 che, come spiegato dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), può colpire con una gravità diversa da persona a persona. Il tasso di mortalità infantile, secondo i dati del Portale delle malattie rare e dei farmaci orfani Orphanet, è del 4%. Sebbene ci siano adulti che possono condurre una vita quotidiana indipendente, in alcuni casi questo non è possibile. Inoltre chi ha questa malattia ha un’aspettativa di vita leggermente inferiore al resto della popolazione anche per le diverse condizioni cardiologiche, endocrinologiche, neurologiche, immunologiche e psicologiche che si possono verificare.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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