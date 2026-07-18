Un uomo noto come Nerdah Bo May, considerato da alcuni un leader contro la giunta militare in Myanmar, è stato trovato a Taiwan. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni lo vedono come un combattente contro un regime oppressivo, altri lo accusano di crimini di guerra legati a un conflitto in evoluzione. La sua visita ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle forze coinvolte nel conflitto.

È un personaggio molto controverso. Per alcuni è un leader in lotta contro una giunta militare oppressiva e senza scrupoli. Per altri è uno dei tanti criminali di guerra che affollano un conflitto sempre più frammentato ed esteso. Nerdah Bo Mya, a capo della Kawthoolei Army (Ktla), una fazione rivoluzionaria birmana minore, sta facendo parlare di sé da mesi. Precisamente dallo scorso gennaio, quando in maniera unilaterale ha annunciato la creazione di uno Stato indipendente lungo il confine con la Thailandia, la Repubblica di Kawthoolei, aprendo di fatto un’inaspettata frattura all’interno del fronte anti Tatmadaw. Poco importa se le milizie... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Che ci faceva a Taiwan Nerdah Bo May, il signore della guerra del Myanmar

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