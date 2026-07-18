Il castello di Langeais, situato nel centro della città, si distingue per la sua posizione insolita tra le abitazioni e lungo la via principale. Con una storia che risale a diversi secoli, il complesso è circondato da giardini curati e offre un esempio di architettura storica integrata nel tessuto urbano. La presenza del castello tra le case rende il sito unico tra i castelli della regione e attira numerosi visitatori.

Langeais è un caso unico tra i castelli della Loira; vive dentro la città, tra le case, lungo la via principale, e sorprende i turisti appena girano l’angolo. Un gigante di pietra con quasi mille anni sulle spalle, che si trova in mezzo alla vita di tutti i giorni. Siamo in Touraine, con la Loira che scorre a due passi. I castelli sono due, in realtà: la vecchia torre di Folco Nerra, un mastio antichissimo, tra i più antichi in pietra ancora esistenti in Francia, e la residenza voluta da Luigi XI quattro secoli dopo. La storia di Chateau de Langeais. Risaliamo fino all’anno Mille, quando la Touraine era terra di conquista, una terra strategica e instabile, contesa dalle grandi famiglie feudali della zona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chateau de Langeais, un edificio dalla storia millenaria con giardini fantastici

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