Ceprano Aggredisce una donna all’Eurospin per i 50 centesimi del carrello Poi si scaglia contro i Carabinieri mordendo la mano a uno di loro Arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito una donna all’interno di un supermercato per i 50 centesimi di un carrello. Successivamente si è scagliato contro i Carabinieri, mordendo un ufficiale alla mano. L’arresto è avvenuto durante un procedimento con rito direttissimo presso il Tribunale di Frosinone.

Cronache Cittadine CEPRANO – Nella mattinata di oggi, 18 luglio, all’esito dell’udienza con rito direttissimo presso il Tribunale di Frosinone, il Giudice L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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