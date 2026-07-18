Il centro prelievi in via de Amicis nel quartiere Barbanella a Grosseto ha ridotto gli orari di apertura e le attività. La notizia è stata comunicata tramite segnalazioni ricevute da cittadini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o piani di chiusura definitivi, né su eventuali interventi da parte delle autorità o della gestione del centro. La situazione attuale riguarda solo una modifica temporanea degli orari di apertura.

GROSSETO "Ci è stata segnalata una riduzione dell’orario di apertura e delle attività del centro prelievi in via de Amicis nel quartiere "Barbanella" a Grosseto. Non vorremmo che tale riduzione anticipasse una chiusura del centro. Sarebbe miope, nonché scorretto, chiudere una struttura ritenuta fondamentale dalla popolazione fragile di quel quartiere. Inoltre, vorremmo che Asl e Regione spiegassero le cause del blocco dei prelievi, in tutte le strutture adibite al servizio, che si è verificato lo scorso 15 luglio". A chiederlo, con un’Interrogazione, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci (foto), che si rivolge direttamente al governatore Giani e all’assessore alla Sanità Monni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro prelievi a Barbanella: "C’è il rischio di chiusura?"

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