Un alpinista di 28 anni è caduto da un'altezza di circa 35 metri sulle Alpi Apuane, in Toscana. La caduta è avvenuta in una zona difficile da raggiungere, costringendo i soccorritori a impiegare l'intera giornata per localizzarlo e recuperarlo. La squadra di soccorso ha dovuto operare senza poter calare un verricello dall'elicottero in alcune parti del percorso. L'uomo è stato estratto e portato in salvo.

Colico (Lecco), 18 luglio 2026 – Un alpinista di 28 anni di Colico è precipitato per quasi quaranta metri sulle Alpi Apuane, in Toscana. I soccorritori hanno impiegato quasi tutto il giorno per raggiungerlo e recuperarlo, perché in un punto non raggiungibile nemmeno calandosi con il verricello dall'elisoccorso. La caduta. L'allarme è scattato intorno alle 9. Il 28enne, insieme ad un altro amico della provincia di Como, stava sul versante nord del Pizzo d’Uccello, sulle Alpi Apuane, zone di Massa Carrara. I due erano impegnati sula via del Gran Diedro Nord. Avevano affrontato i primi 200 metri di scalata. Il colichese, che procedeva come primo in cordata, è precipitato per 35 metri a causa del cedimento di un appiglio, sbattendo ripetutamente contro le rocce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cede l'appiglio e cade per 35 metri sulle Alpi Apuane: scalatore 28enne di Colico soccorso e portato in salvo

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