Il primo figlio di Ibrahimovic, Maximilian, si è trasferito a titolo definitivo all’AZ Alkmaar, squadra della prima divisione olandese. L’attaccante svedese ha annunciato ufficialmente la separazione dal Milan, senza intenzioni di tornare sui propri passi.

C'è un Ibrahimovic che dice addio al Milan. Definitivamente, senza ripensamenti. Maximilian, primogenito di casa Ibra, si è infatti accasato in pianta stabile all'AZ Alkmaar, club della massima serie olandese. L'ufficialità è arrivata oggi attraverso i comunicati dei due club. Ma, mentre il Milan si è limitato a riportare la notizia, l'AZ nel dargli il benvenuto è entrato nello specifico: "Avrà l'opportunità di recuperare da un lieve infortunio e, successivamente, di unirsi allo Jong AZ. Non è ancora chiaro quando l'attaccante diciannovenne tornerà in campo. Una volta rientrato, avrà la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita, forte della convinzione di poter diventare, col tempo, una risorsa per il club". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - C'è un Ibra che dice addio al Milan: il figlio Maximilian va a titolo definitivo all'AZ Alkmaar

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