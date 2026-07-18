E’ una delle cantautrici e musiciste più talentuose e originali della sua generazione, come confermato dalla conquista della Targa Tenco per la migliore canzone singola ("Quello che deve essere sarà"). Parliamo di Emma Nolde, attesa oggi (ore 18) all’ Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, ospite del festival ‘ IncantoMarche ’. Biglietti e informazioni: https:www.locusta.netemma-nolde-tour-estivo-2026. Autrice e Interprete dalla forte personalità, Emma Nolde è protagonista di concerti che alternano delicatezza ed energia, scrittura intima e impeto sonoro, trasformandosi in autentici momenti di condivisione con il pubblico. La Targa Tenco rappresenta un riconoscimento importante per un percorso artistico coerente, libero e profondamente contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è Emma Nolde nell’anfiteatro. Targa Tenco per il miglior brano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emma Nolde vince la Targa Tenco per Miglior Canzone con “Quello che deve essere sarà”Emma Nolde ha vinto la Targa Tenco come Miglior Canzone con “Quello che deve essere sarà”.

Leggi anche: Fuori le cinquine del Premio Tenco: Caparezza e Madame per il miglior disco, Ditonellapiaga ed Emma Nolde per la migliore canzone

Temi più discussi: Emma Nolde: Sto bene nei panni della perdente. La vittoria è bella solo se non la cerchi; Emma Nolde: Sono giovane e modo mio. E poco social; C’è Emma Nolde nell’anfiteatro. Targa Tenco per il miglior brano; Emma Nolde in concerto a Genova il 22 luglio.

Emma Nolde: Per scrivere una canzone ho impiegato quasi due anniLa cantautrice premiata con la Targa Tenco sarà a Genova il 22 luglio. Il rifiuto a Sanremo? Sono abituata a perdere ... ilsecoloxix.it

Emma Nolde vince la Targa Tenco per Miglior Canzone con Quello che deve essere saràSANREMO - Acclamata tra le perle del nuovo cantautorato sin dagli esordi e ampiamente riconosciuta come un talento ardente della musica italiana, Emma ... lopinionista.it