Emma Nolde vince la Targa Tenco per Miglior Canzone con Quello che deve essere sarà

Emma Nolde ha vinto la Targa Tenco come Miglior Canzone con “Quello che deve essere sarà”. La premiazione si è svolta a Sanremo. La cantante, nota tra le nuove promesse del cantautorato italiano, ha ricevuto il riconoscimento per la canzone pubblicata da Carosello Records. La vittoria conferma il successo di Nolde nel panorama musicale emergente.

SANREMO – Acclamata tra le perle del nuovo cantautorato sin dagli esordi e ampiamente riconosciuta come un talento ardente della musica italiana, Emma Nolde vince la Targa Tenco per Miglior Canzone Singola con “Quello che deve essere sarà” (Carosello Records). Il legame tra la cantautrice toscana e il premio più prestigioso del cantautorato italiano ha una lunga storia: prima di questo riconoscimento, la cantautrice toscana è già stata due volte finalista delle Targhe Tenco, nel 2021 per il titolo di Miglior Opera Prima con “Toccaterra” e nel 2025 per Miglior Album Assoluto con “NUOVOSPAZIOTEMPO”. Lo scorso anno ne ha aperto la cerimonia inaugurale reinterpretando “Lontano, lontano” di Luigi Tenco, ruolo che in passato è spettato ad artisti del calibro di Diodato, Madame, Elisa, Ornella Vanoni e Pino Daniele. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Quello che deve essere sarà di @Emma Nolde vince la Targa Tenco 2026 per Migliore canzone singola

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