Edinson Cavani, svincolato dopo aver giocato con il Boca Juniors, è nel mirino di una squadra di Serie A. Il club leccese sta valutando la disponibilità dell’attaccante e le sue richieste economiche. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono conferme sulle modalità di un eventuale trasferimento. Cavani non ha ancora firmato con nessuna squadra e la possibilità di un suo ritorno in Italia resta da definire.

Edinson Cavani torna nel mirino della Serie A: il Lecce sonda disponibilità e richieste economiche dell’attaccante svincolato dopo l’esperienza al Boca Juniors. Cavani e il Lecce: contatti esplorativi per il ritorno italiano. Il club salentino ha avviato contatti con l’agente dell’uruguaiano per comprendere se l’operazione è fattibile. Non si tratta di una trattativa avanzata, ma di un semplice sondaggio per raccogliere informazioni sulla disponibilità economica e contrattuale del Matador, attualmente senza squadra. Secondo il Corriere di Mezzogiorno, il Lecce ha deciso di procedere con cautela, evitando di destabilizzare gli equilibri interni della società. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cavani torna in Serie A? Clamorosa ipotesi: quale squadra ci sta provando

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