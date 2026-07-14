Il governo di Netanyahu ci sta provando fino all’ultimo

Il governo sta accelerando l’approvazione di diverse leggi cruciali e controverse prima della scadenza della legislatura, prevista tra pochi giorni. La manovra mira a chiudere rapidamente alcuni provvedimenti prima che eventuali cambiamenti politici possano bloccarne l’iter. La corsa si concentra su leggi che hanno suscitato forti reazioni e opposizioni, con la volontà di portarle a termine prima che il tempo finisca.

Ad approvare diverse leggi importanti e contestate prima della fine della legislatura, tra pochi giorni, perché poi potrebbe essere troppo tardi In Israele il governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu sta cercando di far approvare una serie di leggi molto dibattute in grande fretta prima che venga sciolto il parlamento il 17 luglio, in vista delle elezioni del prossimo 27 ottobre. Netanyahu si è ricandidato ma è in grande difficoltà nei sondaggi: dato che non è certo di mantenere l’incarico vuole approfittare del poco tempo rimasto prima della fine della legislatura per approvare norme favorevoli a lui e ai suoi alleati. Le leggi più discusse sono due. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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