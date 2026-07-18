A Castel Maggiore, una donna di 23 anni è stata arrestata dopo aver tentato di derubare un anziano di 89 anni, fingendosi badante. In un altro episodio, una ragazza romena di 23 anni ha cercato di avvicinare sessualmente un uomo di 89 anni, che ha rifiutato, e successivamente è stata fermata per aver tentato di sottrarre il portafoglio all’anziano.

Eseguito un arresto per tentato furto in abitazione a Castel Maggiore (Bologna), dove una giovane donna romena è stata fermata dopo aver cercato di sottrarre il portafogli a un anziano, fingendosi badante. L’episodio è stato scoperto grazie all’intuito di un maresciallo che, mentre si recava in caserma, ha notato la situazione sospetta e ha dato il via all’operazione che ha portato all’arresto. La dinamica dell’arresto: l’intuizione del maresciallo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando un maresciallo della Stazione di Castel Maggiore si stava dirigendo verso la caserma per iniziare il proprio turno di lavoro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Castel Maggiore, 23enne tenta un approccio sessuale con un 89enne: lui rifiuta e viene derubato, lei arrestata

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