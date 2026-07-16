Nel 2021, tre malviventi sono entrati in una gioielleria in provincia di Cuneo e hanno rubato alcuni beni. Successivamente, un proprietario ha dichiarato di aver agito in difesa propria e della propria attività, sostenendo di aver sparato ai ladri. Roggero ha affermato che confondere la legittima difesa con la giustizia privata può portare a comportamenti violenti e all’insicurezza. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti e le interpretazioni delle leggi sulla difesa personale.

La storia è ormai tristemente nota: Mario Roggero, nel 2021, ha subito un furto da parte di tre malviventi nella sua gioielleria, in provincia di Cuneo. Dopo che i tre ladri sono usciti dal negozio, li ha inseguiti, ha ucciso due di loro, sparando dei colpi di pistola, e ha ferito il terzo. Ieri è arrivata la condanna a 14 anni e 9 mesi e Salvini ha chiesto che gli venga concessa la grazia tramite l’intervento di Mattarella. Ed è proprio da ieri che molti sostengono che Roggero non meriti di finire in galera in quanto avrebbe agito per legittima difesa. Quella di Mario Roggero non è legittima difesa: ecco perché. Ora, quello che mi interessa è provare a riflettere non tanto su chi abbia torto o ragione, perché è un dato di fatto che sparare a qualcuno che non rappresenta (più) un pericolo non sia legittima difesa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Mario Roggero: se confondiamo la giustizia privata con la legittima difesa, trasformiamo una società civile nel Far West

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