Case di comunità | Oltre 30 gradi nei presidi

Nelle Case di Comunità di Castelfiorentino e Montaione, le temperature interne hanno superato i 30 gradi. La denuncia arriva dalla Fp Cgil Firenze, che segnala che negli ambulatori delle strutture dell’Empolese Valdelsa si sono registrati picchi di calore. Le colonnine di mercurio delle termometri segnano temperature elevate, creando condizioni di disagio per pazienti e operatori sanitari.

Emergenza caldo: "oltre 30 gradi nelle Case di Comunità di Castelfiorentino e Montaione ". È la denuncia della Fp Cgil Firenze. Negli ambulatori delle strutture sanitarie dell’Empolese Valdelsa, le colonnine di mercurio sono schizzate alle stelle. "Una situazione insostenibile – dicono dal sindacato – che sta mettendo a dura prova il personale sanitario, i pazienti e i cittadini costretti a frequentare le strutture. L’assenza di un impianto di condizionamento adeguato in ambienti dove si erogano prestazioni mediche sta creando una situazione al limite del collasso. Lavorare per ore con oltre 30 gradi, indossando camici e dispositivi di protezione, sta esponendo medici e infermieri a pesanti disturbi fisici e stress termico ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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