A Firenze quattro case della comunità sono presidi di sollievo dal caldo

A Firenze, quattro case della comunità sono state aperte come punti di riferimento contro il caldo. Le temperature nella città hanno superato i livelli di guardia e il codice rosso è in vigore. Le strutture offrono acqua e spazi freschi ai cittadini in difficoltà. La misura è stata adottata in risposta alle alte temperature di questa ondata di caldo estivo. Nessuna altra iniziativa è stata annunciata al momento.

Firenze, 10 luglio 2026 – Le case della comunità a Firenze diventano presidi di sollievo dal caldo, in giorni in cui le temperature in città sono roventi e il codice è rosso. La decisione è stata presa da Regione Toscana, Asl Toscana centro e Comune: quattro strutture di nuova costruzione o di recente riqualificazione, sono a disposizione, già oggi e per le prossime giornate di caldo, come luoghi di ristoro e refrigerio, con spazi freschi e confortevoli in cui trovare accoglienza. Le case della comunità che svolgeranno questo servizio sono Europa, Santa Rosa, D'Annunzio e Le Piagge, dislocate tra il centro cittadino, la zona fiorentina sud est e quella nord ovest di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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