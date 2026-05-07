Asp svolta nella sanità veterinaria | dopo vent’anni i medici ambulatoriali passano a 38 ore settimanali

Nella sanità veterinaria nel Messinese si registra una svolta significativa dopo più di vent’anni. I medici ambulatoriali passano da un orario di lavoro inferiore alle 38 ore settimanali a un regime stabile di 38 ore. Questa modifica interessa le attività svolte negli ambulatori e rappresenta un cambiamento importante per il settore. La nuova disposizione è stata annunciata come un passo avanti per le condizioni di lavoro dei professionisti coinvolti.

Dopo oltre vent’anni di attesa arriva un passaggio definito “storico” per la sanità veterinaria ambulatoriale nel Messinese. I medici specialisti del settore raggiungono infatti il completamento dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, un risultato frutto dell’intesa tra la Direzione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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