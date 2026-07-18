Dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più valide per i viaggi all’estero. Chi possiede ancora un documento vecchio dovrebbe verificare la data di scadenza e considerare di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (Cie). La transizione al nuovo formato è in corso, e i cittadini devono aggiornare il documento prima di quella data per poter viaggiare senza problemi. Le richieste di Cie sono ancora possibili fino a pochi mesi prima della scadenza.

Chi ha ancora la vecchia carta d’identità cartacea, farebbe bene a controllare subito la propria situazione. Dal 3 agosto 2026 infatti il documento non sarà più valido per viaggiare all’estero e, per partire, sarà necessaria la Carta d’Identità Elettronica (la cosiddetta Cie). Per gli spostamenti in Italia, invece, la versione cartacea resterà utilizzabile ma soltanto fino al 31 gennaio 2027, salvo una scadenza anticipata già riportata sul documento. L’invito è quindi quello di non attendere gli ultimissimi giorni: con l’avvicinarsi delle ferie e delle partenze, infatti, le richieste potrebbero aumentare e i tempi di rilascio dei nuovi documenti allungarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carte d’identità, ultimi giorni per richiedere quelle nuove

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Addio carta didentità cartacea: scatta conto alla rovescia per il passaggio al formato elettronico

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