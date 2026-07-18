Carnevali storici nasce la rete di promozione

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il carnevale di Cento fa parte di un progetto di promozione integrata dei Carnevali storici dell’Emilia-Romagna. La decisione è stata comunicata in un evento recente.

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Anche il carnevale di Cento entra nel progetto di promozione integrata dei Carnevali storici dell’Emilia-Romagna. È quanto emerso dal recente incontro in Regione durante il quale si è iniziato a parlare e dunque costruire, un progetto di percorso condiviso che coinvolgerà tutti i Carnevali iscritti all’albo storico regionale, per promuovere questo patrimonio culturale attraverso mostre fotografiche, pubblicazioni e iniziative di respiro europeo. "Per Cento è un’opportunità strategica, perché valorizziamo una delle nostre manifestazioni più importanti – dice l’assessora alla cultura Silvia Bidoli che era presente con Matteo Remondi di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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