carnevali storici nasce la rete di promozione

Anche il carnevale di Cento entra nel progetto di promozione integrata dei Carnevali storici dell’Emilia-Romagna. È quanto emerso dal recente incontro in Regione durante il quale si è iniziato a parlare e dunque costruire, un progetto di percorso condiviso che coinvolgerà tutti i Carnevali iscritti all’albo storico regionale, per promuovere questo patrimonio culturale attraverso mostre fotografiche, pubblicazioni e iniziative di respiro europeo. "Per Cento è un’opportunità strategica, perché valorizziamo una delle nostre manifestazioni più importanti – dice l’assessora alla cultura Silvia Bidoli che era presente con Matteo Remondi di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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