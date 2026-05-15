Calci nasce il Bar La Gabella | la scommessa di due storici imprenditori pisani

Da pisatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Calci è stato inaugurato un nuovo bar chiamato La Gabella, gestito da due imprenditori con una lunga presenza nel settore. La nascita di questa attività rappresenta un passo avanti per il territorio del lungomonte pisano, portando un punto di ritrovo in più per la comunità locale. La proposta si inserisce in un contesto di crescita e rinnovamento, con l’obiettivo di offrire un servizio stabile e consolidato agli abitanti della zona.

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Una nuova apertura che porta con sé una storia di cambiamento, esperienza e una scommessa sul territorio del lungomonte pisano. Stefano Barsali e Antonietta Bassano sono i due volti dietro al nuovo Bar La Gabella, inaugurato in località La Gabella, nel comune di Calci in via Lungomonte Pisano n. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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