L'Inter ha deciso di non cedere Carlos Augusto, considerandolo un elemento fondamentale. La società valuta il difensore come un valore tecnico e tattico importante per la rosa, oltre che un investimento economico rilevante. La decisione di blindarlo deriva dalla volontà di mantenere in squadra un giocatore ritenuto strategico. La trattativa di cessione è stata quindi stoppata, e il calciatore resterà a disposizione della squadra nella prossima stagione.

di Alberto Petrosilli Carlos Augusto è molto più di una semplice alternativa: rappresenta un valore tecnico, tattico ed economico che i nerazzurri non possono permettersi di perdere. Le indiscrezioni che accostano Carlos Augusto alla Roma sono destinate a far discutere. È normale che un giocatore con le sue caratteristiche attiri l’interesse di altri club, soprattutto di una squadra che cerca un esterno affidabile e duttile. Ma se c’è una società che oggi ha tutto l’interesse a respingere qualsiasi tentazione, quella è l’ Inter. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il motivo è semplice: Carlos Augusto è uno di quei calciatori che spesso vengono sottovalutati perché non fanno rumore, ma che diventano indispensabili nel corso di una stagione lunga e ricca di impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Carlos Augusto è troppo prezioso per essere ceduto: ecco perché l’Inter deve blindarlo

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