Carlo De Benedetti è più ricco che mai investendo sulle mosse dell’imbroglione fallito Donald Trump | 27 milioni di utili per la sua Romed

Carlo De Benedetti ha ottenuto un utile netto di circa 27 milioni di euro nel 2025 grazie ai investimenti legati a Donald Trump, che ha definito “un imbroglione fallito”. La holding Romed ha registrato un risultato positivo dopo svalutazioni e rettifiche sulle partecipazioni, segnando un ritorno alla redditività che non si vedeva da anni. La notizia si basa sui dati finanziari diffusi dall’azienda.

Con Donald Trump, che ha definito «un imbroglione fallito» Carlo De Benedetti è diventato ricco come non gli accadeva più da anni. La sua holding Romed ha infatti chiuso il 2025 con un utile netto di 26,92 milioni di euro dopo svalutazioni e rettifiche sulle partecipazioni. Il 2024 si era chiuso con un utile di 1,141 milioni di euro, mentre il 2023 aveva archiviato una perdita di 19,77 milioni di euro. La svolta è venuta proprio dal fiuto con cui l’Ingegnere ha saputo prevedere le mosse del presidente Usa da lui avversato, cambiando al volo tutti i suoi investimenti finanziari. Zingales spiega come sono state anticipate le scelte della Trump economy. 🔗 Leggi su Open.online

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Ci vorrebbe un bel pacco di milioni di Carlo De Benedetti x.com

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