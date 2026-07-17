L' ordine di Cardinale | mai più un caso Liberali I talenti che il Milan punta a coltivare e lanciare
Il Milan ha deciso di non ripetere più situazioni come il caso Liberali, concentrandosi invece sulla valorizzazione dei talenti giovani. La società intende investire nello sviluppo di giocatori emergenti, puntando a costruire una squadra in grado di crescere e competere senza ricorrere a acquisti immediati di grandi nomi. Questa strategia mira a creare un gruppo più solido e duraturo, con un occhio di riguardo al settore giovanile. Nei mesi recenti, i tifosi hanno mostrato entusiasmo per questo approccio.
Nelle ultime settimane i tifosi rossoneri si stanno dando di gomito: quel centinaio di milioni messi sul tavolo per portare a casa nei tempi più rapidi possibili Gonçalo Ramos e Gila hanno ingolosito la gente milanista e cambiato la percezione collettiva dopo anni in cui spesso gli obiettivi sfumavano dopo tira e molla estenuanti per qualche manciata di euro. Questo però non significa che il Milan sia diventato un club di Premier dal portafoglio illimitato: Cardinale ha cambiato marcia, ma la filosofia del creare valore in casa propria resta una linea guida da perseguire. Ed è uno degli aspetti che il numero uno di RedBird ha sottolineato con vigore nei primi incontri con la nuova dirigenza: i giovani talenti vanno coltivati, presi per mano e non smarriti per strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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