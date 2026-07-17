Il Milan ha deciso di non ripetere più situazioni come il caso Liberali, concentrandosi invece sulla valorizzazione dei talenti giovani. La società intende investire nello sviluppo di giocatori emergenti, puntando a costruire una squadra in grado di crescere e competere senza ricorrere a acquisti immediati di grandi nomi. Questa strategia mira a creare un gruppo più solido e duraturo, con un occhio di riguardo al settore giovanile. Nei mesi recenti, i tifosi hanno mostrato entusiasmo per questo approccio.

Nelle ultime settimane i tifosi rossoneri si stanno dando di gomito: quel centinaio di milioni messi sul tavolo per portare a casa nei tempi più rapidi possibili Gonçalo Ramos e Gila hanno ingolosito la gente milanista e cambiato la percezione collettiva dopo anni in cui spesso gli obiettivi sfumavano dopo tira e molla estenuanti per qualche manciata di euro. Questo però non significa che il Milan sia diventato un club di Premier dal portafoglio illimitato: Cardinale ha cambiato marcia, ma la filosofia del creare valore in casa propria resta una linea guida da perseguire. Ed è uno degli aspetti che il numero uno di RedBird ha sottolineato con vigore nei primi incontri con la nuova dirigenza: i giovani talenti vanno coltivati, presi per mano e non smarriti per strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'ordine di Cardinale: mai più un caso Liberali. I talenti che il Milan punta a coltivare e lanciare

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