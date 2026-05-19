Caro energia il Friuli Venezia Giulia stanzia quasi 15 milioni per le imprese

Da triesteprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di destinare circa 15 milioni di euro a sostegno delle imprese locali. La somma è stata approvata con l’obiettivo di alleviare gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e di favorire l’uso di fonti di energia alternative. L’intervento mira a fornire risorse per migliorare la competitività delle aziende e per promuovere pratiche sostenibili nel settore industriale. La decisione è stata annunciata recentemente attraverso una comunicazione ufficiale regionale.

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La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia quasi 15 milioni di euro per aiutare le imprese a fronteggiare il caro carburanti e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, durante la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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