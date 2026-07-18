Al Colosseo la situazione è definita, senza mezzi termini, infernale: 64 gradi, il picco più alto della giornata. I turisti invadono le aiuole in cerca dell'unica ombra disponibile, quella degli alberi, nonostante i cartelli e i richiami della polizia locale, pronta a far spostare chi si siede sui resti delle colonne romane. Chi resta in fila per entrare nell'Anfiteatro Flavio trova un minimo di sollievo nei nebulizzatori posizionati lungo il percorso d'ingresso. Ecco il video girato con una termocamera, uno strumento a infrarossi che rileva l'energia termica invisibile emessa da qualsiasi oggetto e la traduce in un'immagine dove i colori più caldi indicano le temperature più alte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capitale tra calore e colori, al Colosseo si toccano i 64 gradi | IL VIDEO

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