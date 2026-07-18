Caos rifiuti il Comune usa il pugno duro | Situazione insostenibile non faremo sconti a nessuno
Il Comune ha deciso di intervenire con misure dure per affrontare il caos rifiuti, definendo la situazione “insostenibile”. Sono state avviate sanzioni contro cittadini che non rispettano le regole di conferimento e raccolta. Le forze dell’ordine stanno controllando aree pubbliche e private per verificare l’osservanza delle normative. Nessuna tolleranza sarà concessa a chi viola le disposizioni, e sono stati intensificati i controlli per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.
Porto Sant’Elpidio (Fermo), 18 luglio 2026 – Tempo di adottare il pugno duro da parte dell’Amministrazione verso cittadini che, anziché attenersi alle regole della raccolta ‘porta a porta’ limitandosi a portare i rifiuti sulla soglia di casa, dove operatori dell’Ecoelpidiense passano a ritirarli, preferiscono mantenere la malsana abitudine di abbandonare i sacchetti dell’immondizia nei pressi delle isole tecnologiche o lungo la via, in palese inosservanza delle regole, incuranti del danno che infliggono al decoro della città e del mancato rispetto verso cittadini virtuosi e rispettosi delle regole. Così, di fronte al perdurare di un fenomeno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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