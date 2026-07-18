Caos rifiuti il Comune usa il pugno duro | Situazione insostenibile non faremo sconti a nessuno

Notizia in breve

Il Comune ha deciso di intervenire con misure dure per affrontare il caos rifiuti, definendo la situazione “insostenibile”. Sono state avviate sanzioni contro cittadini che non rispettano le regole di conferimento e raccolta. Le forze dell’ordine stanno controllando aree pubbliche e private per verificare l’osservanza delle normative. Nessuna tolleranza sarà concessa a chi viola le disposizioni, e sono stati intensificati i controlli per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.